Niedzielski: Uczniowie klas I-III wrócą do nauki stacjonarnej od 18 stycznia

"Ważąc wszystkie za i przeciw, również opierając się na modelach prognostycznych [...] doszliśmy do wniosku, że tym krokiem takim najbardziej nieśmiałym, który możemy wykonać, a który nie stanowi zagrożenia jest uruchomienie nauki stacjonarnej w klasach I-III" - powiedział Niedzielski w trakcie konferencji prasowej.

"Ta decyzja musi ważyć dwie rzeczy - z jednej strony ryzyko pandemiczne, a z drugiej strony również koszty tego, że dzieci z najmłodszych klas nie chodzą do szkoły i przeważyła nasza opinia, że to ryzyko napędzenia pandemii nie jest aż tak duże w naszej ocenie. Natomiast szkody związane z nieprzebywaniem dzieci klas I-III w normalnej grupie rówieśniczej, uczestniczenie w normalnym, tradycyjnym trybie edukacyjnym to jest koszt, który nie równoważyłby tego ryzyka, które nie oceniamy zbyt wysoko" - zaznaczył Niedzielski.