Niedzielski zapowiada nowe ograniczenia dotyczące wesel i restauracji w strefach

"Jeżeli chodzi o ograniczenie zgromadzeń i wesel w strefie zielonej, zredukujemy limit, który do tej pory wynosił 150 osób do 100 osób. [...] Jeżeli chodzi o strefę żółtą, do tej pory limit wynosił 100 osób - chcemy go zredukować do 75. Natomiast w strefie czerwonej ten limit wynosił 50 osób i on pozostanie bez zmian" - podkreślił.