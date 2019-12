Niewielkie wahania złotego, nowy sondaż może dalej osłabiać funta  

Dziś paradoksalnie najwięcej może wydarzyć się na parze z brytyjskim funtem. We wtorek późnym wieczorem kurs GBP/PLN obniżył się o ponad 2 gr do 5,0753 zł na koniec dnia, testując wcześniej 2,5-letnie maksimum na 5,1070 zł, po tym jak został opublikowany najnowszy sondaż przed czwartkowymi wyborami parlamentarnymi w Wielkiej Brytanii. Wskazał on na topniejącą przewagę Partii Konserwatywnej. To o tyle istotne, że od rezultatów wyborów będzie zależało, czy ostatecznie w styczniu dojdzie do brexitu z umową (co obecnie zakładają i zdyskontowały rynki finansowe). Czy też temat brexitu będzie ciągnął się dalej, powodując wzrost ryzyka inwestycyjnego i negatywnie odbijając się na notowaniach funta.