Notowania ropy naftowej nadal znajdują siłę do kontynuacji zwyżek

Nie jest tajemnicą, że stopień ten jest bardzo różny. Najbardziej skrupulatnie porozumienia przestrzegają państwa Zatoki Perskiej. Arabia Saudyjska, czyli największy producent ropy naftowej w kartelu OPEC, już od kilku miesięcy obniża produkcję bardziej niż wynika to z jej zobowiązań. W ten sposób Saudyjczycy próbują wspierać notowania ropy na globalnym rynku, co jak dotychczas jest skuteczne.

Tymczasem niektóre państwa już od samego początku mają problemy z dopasowaniem się do limitów zawartych w porozumieniu. Wśród nich znajdują się Irak oraz Nigeria, czyli kraje posiadające trudną sytuację gospodarczą i uzasadniające nią swój brak dopasowania się do limitów produkcji. Prawdopodobnie środowe spotkanie będzie okazją do wywarcia nacisku na te kraje przez resztę państw, które podpisały porozumienie naftowe, a to może być wsparciem dla cen ropy w najbliższych dniach.