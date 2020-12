Notowania złota walczą o zakończenie br. powyżej bariery 1900 USD za uncję

To wszystko nie pozostaje bez znaczenia dla rynku złota. Notowania złota są na drodze do zakończenia bieżącego miesiąca oraz całego roku, na dużym plusie. Pandemia COVID-19 okazała się głównym zagadnieniem, którym zajmowały się media oraz inwestorzy w mijającym 2020 roku. Wniosła ona do globalnej gospodarki wiele niepewności, a to sprzyjało zwyżkom cen złota. Na początku sierpnia cena kruszcu przekroczyła barierę na poziomie 2000 USD za uncję.