Nowa strategia Enei uwzględni transformację w odp. na wyzwania klimatyczne

"Pracujemy nad aktualizacją strategii, którą będziemy chcieli zaprezentować do końca tego roku"- powiedział Kowalik podczas konferencji prasowej.

Wskazał też, że grupa "będzie robić przymiarki" do większego wykorzystania biomasy.

"Nasza nowa strategia będzie uwzględniała czynniki związane z preferencjami instytucji finansowych co do transformacji - mówimy o pewnej neutralności klimatycznej, różne daty się podaje w tym kierunku. Będziemy chcieli się to tego właściwie przygotować i zaprezentujemy różne opcje i scenariusze w tej kwestii" - wskazał Kowalik.