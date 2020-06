finanse 1 godzinę temu

Nowela ustawy o obligacjach pozwoli na uzyskanie dodatk. kapitału regulacyjnego

Rząd planuje zniesienie barier w odniesieniu do procesu emisji instrumentów, które będą mogły być zaliczane, po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, do tzw. kapitału dodatkowego Tier I i Tier II banków oraz domów maklerskich, a w przypadku podmiotów sektora ubezpieczeniowego klasyfikowane do środków własnych, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów (RM).