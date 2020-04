NTB: Popyt na nasze produkty rośnie w czasie pandemii, kontynuujemy crowdfunding

"Wciąż kontynuujemy kampanię, bez zmiany parametrów - mamy plan na wykorzystanie każdej złotówki pozyskanej podczas emisji i zamierzamy konsekwentnie go realizować. Branża budowlana bardzo szybko zaadaptowała się do nowych warunków potężnego kryzysu, który dotyka całą gospodarkę, i nie zwalnia tempa. Na budowach i w zakładach produkcyjnych natychmiastowo zostały wprowadzone specjalne środki zapobiegawcze. Wytwarza ok. 10% PKB, zatrudnia setki tysięcy osób i może być jedną z niewielu, które w dużym stopniu oprą się kryzysowi, a tym samym pozwolą zarobić inwestorom" - powiedział Stańczuk w rozmowie z ISBnews.

Poza crowdfundingiem widzi on wiele potencjalnych źródeł finansowania rozwoju w przyszłości, ale raczej nie będzie to giełda.

"Giełda dziś wydaje się ostatnim miejscem, gdzie należy szukać kapitału. Wartość wszystkich zeszłorocznych IPO na warszawskim parkiecie (czyli przed wybuchem pandemii) była niewiele większa niż obecna wycena NTB. Prowadzimy rozmowy z wieloma potencjalnymi partnerami - nie wykluczając funduszy (w tym wspierających ekspansje zagraniczną), inwestorów branżowych i strategicznych. Opcji jest wiele, jednak skupiamy się w tym momencie na maksymalizacji sprzedaży, produkcji, a tym samym wartości spółki" - wskazał prezes.

Według niego, w czasie pandemii popyt na produkt spółki wzrasta.

"Paradoksalnie popyt na nasze innowacyjne materiały wzrósł, dlatego że energooszczędny produkt, który pozwala deweloperom oszczędzać PUM, jest idealny na czasy, gdzie wszyscy zaciskają pasa i szukają nowych rozwiązań ograniczających koszty. Zakład pracuje na 100% z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa. Jesteśmy w 100% uzależnieni od popytu na nasze materiały ze strony firm budowlanych i deweloperów, a na szczęście dla nas i dla naszej gospodarki te branże funkcjonują dzisiaj bez większych zakłóceń i szybko przystosowały się do nowej, trudnej rzeczywistości" - ocenił Stańczuk.

Spółka nie rezygnuje ze swoich planów, obejmujących m.in. wprowadzenie mobilnych linii produkcyjnych, ekspansję zagraniczną i rozwój produktowy, ale na razie wiele rozmów zostało wstrzymanych.

"Z oczywistych względów spotkania i rozmowy z partnerami zagranicznymi (będące na zaawansowanym etapie) musiały zostać wstrzymane - jesteśmy jednak wciąż w stałym kontakcie i monitorujemy sytuację na potencjalnych rynkach. Prowadzimy też rozmowy z potencjalnymi producentami mobilnej linii produkcyjnej w kraju i za granicą, wszystko po to, by w momencie opanowania pandemii szybko przejść do fazy decyzyjnej oraz wytworzenia linii. Strategicznym celem dla spółki jest nadal uruchomienie linii produkcyjnej kolejnego produktu, Westa D (bloczek budowlany do ścian zewnętrznych) oraz budowa zapasów. Jak wspomniałem wcześniej, nasze energooszczędne i innowacyjne produkty szczególnie teraz okazują się atrakcyjne. Podczas gdy firmy produkcyjne będą szukać rozwiązań mających stworzyć dla nich nowe możliwości, my mamy gotowe rozwiązania odpowiadające na potrzeby rynku" - powiedział prezes.

"Nastąpił wzrost zainteresowania [produktami NTB]. Pierwsze dwie grupy produktowe kierowane są głównie do deweloperów, z którymi cały czas prowadzimy rozmowy. Elastyczność naszego rozwiązania nie wyklucza jednak sprzedaży klientom indywidualnym, bo i takich zapytań pojawia się sporo: w szczególności tych dotyczących elementów energooszczędnych i dla domów pasywnych" - kontynuował.

Według niego, pandemia trwale zmieni branżę budowlaną.

"Przede wszystkim zmieni się organizacja pracy na produkcji, na stałe wprowadzone zostaną zaostrzone przepisy sanitarne, zmieni się obieg dokumentów (ci, którzy nie przeszli na cyfrowy obieg dokumentów, mają teraz problemy z zebraniem podpisów na papierze), zmieni się podejście do organizacji łańcucha dostaw ze zdecydowaną preferencją dla rozwiązań lokalnych, pandemia wprowadza kolejną rewolucję: pracę zdalną na skalę masową. Niestety, w naszej branży ma to ograniczone znaczenie, może odnosić się tylko do prac administracyjnych, gdyż zdalnie nie da się wybudować mieszkań" - zakończył Stańczuk.

W połowie lutego NTB rozpoczęło kampanię crowdfundingową na platformie Beesfund. Spółka chce pozyskać od inwestorów 4 mln zł, które planuje przeznaczyć na zdecydowane przyśpieszenie rozwoju.

NTB jest producentem innowacyjnych materiałów budowlanych do budownictwa mieszkaniowego. Specjalizuje się w produkcji systemu materiałów budowlanych z zintegrowanym rdzeniem izolacyjnym do budowy ścian jednowarstwowych.

Tomasz Chaberko

