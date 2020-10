Obrady Sejmu zostały odroczone do środy do godz. 9.00

Po głosowaniu prowadzący obrady wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki zwrócił się o wycofanie wniosku w sprawie odroczenia obrad. Nie spotkały się one z aprobatą.

"Zaproponowałem rozwiązanie kompromisowe, kilkugodzinną przerwę teraz, żeby Platforma mogła przedyskutować w swoim gronie, swojego klubu projektu ustaw, czterech, które są zgłoszone na obrady Izby. Platforma nie zgodziła się na to [...] W tej sytuacji, skoro klub Platformy nie zgodził się na zmodyfikowanie czy wycofanie swojego wniosku, jestem zmuszony odwlec obrady Sejmu do jutra, do godz. 9.00" - powiedział Terlecki w Sejmie.