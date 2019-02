Obroty na rynku głównym GPW wzrosły o 4,6% r/r do 20,3 mld zł w styczniu

"Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła w styczniu 2019 r. o 3,9% rdr do poziomu 19,9 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła w styczniu 2019 r. 903,8 mln zł, o 0,8% mniej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec stycznia 2019 r. wyniosła 60 367,42 pkt i była o 8,6% niższa niż przed rokiem" - czytamy w komunikacie.

Na rynku NewConnect w styczniu 2019 r. odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 111,8% rdr do poziomu 153,4 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect w styczniu wzrosła o 118,7% rdr i wyniosła 144,7 mln zł.

W styczniu 2019 r. łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 567,6 tys. szt., czyli o 23,0% więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy wzrósł o 30,7% rdr do poziomu 332,1 tys. szt. Wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł o 22,6% rdr do 105,7 tys. szt. Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na waluty wzrósł o 14,6% do poziomu 111,7 tys. szt.