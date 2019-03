Ociepa z MPiT: Platforma Przemysłu Przyszłości zostanie wpisana do KRS do 8 maja

"Kolejnymi terminami, które wskazuje ustawa o Fundacji Platformy Przemysłu Przyszłości są: nadanie statutu, po zasięgnięciu opinii Rady oraz wpis Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego, co nastąpi w ciągu 60 dni od wejścia w życie ustawy, czyli do 8 maja" - powiedział Ociepa w rozmowie z ISBnews.