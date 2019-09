Oczyszczenie systemu PERN z zanieczyszczonej ropy potrwa dłużej niż zakładano

"Od początku kryzysu naftowego do Polski wpłynęło ponad 1 mln ton zanieczyszczonej ropy. Do dzisiaj udało się zmniejszyć tę ilość do około 450 tys. ton. Jak długo potrwa całkowite oczyszczenie systemu - zależy od rafinerii polskich i niemieckich, które są właścicielami tej ropy" - powiedział Wasilewski w trakcie spotkania z dziennikarzami w bazie surowcowej PERN w Miszewku Strzałkowskim koło Płocka.