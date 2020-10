OEX nie wyklucza kolejnych przejęć, jak i wypłaty dywidendy w 2021 r. (aktual.)

" Spółka nie wyklucza wypłaty dywidendy również w przyszłym roku, ale będzie to zależało od sytuacji finansowej grupy, planów jej rozwoju i poziomu gotówki. Ostateczna decyzja w tym zakresie należy do akcjonariuszy OEX" - poinformowali członek zarządu i dyrektor finansowy Robert Krasowski i członek zarządu Tomasz Kwiecień podczas czatu inwestorskiego w Strefie Inwestorów.

Ich zdaniem, warto podkreślić, że łączna kwota dystrybucji do akcjonariuszy (uwzględniając dywidendę i skup akcji własnych) w latach 2009-2020 wyniosła 76,3 mln zł, co daje 11,77 zł na akcję.

"W ostatnich dwóch latach przeprowadziliśmy skup akcji i wypłatę dywidendy o łącznej wartości 25,5 mln zł, co daje 3,32 zł na jedną akcję" - dodali także.

W sierpniu akcjonariusze OEX zdecydowali o wypłacie najwyższej w historii spółki dywidendy w kwocie ok. 17,6 mln zł z części zysku wypracowanego w 2019 r. co dało 2,32 zł na każdą akcję.

"Obserwujemy rynek i nie wykluczamy akwizycji, jeśli pojawią się atrakcyjne okazje zarówno w obszarze Retail Services, jak i e-Commerce Services. Wartość przejęć w latach 2017-2020 wyniosła ok. 60 mln zł" - powiedzieli przedstawiciele zarządu.

"Działająca w modelu SaaS (Software as a service) spółka w 2019 r. wypracowała 2,7 mln zł przychodów ze sprzedaży. Obecnie dysponuje bazą 3 tys. aktywnych urządzeń, którą będziemy zwiększać. Kasoterminale to nowa, tworząca się kategoria na rynku. Według naszej wiedzy, nie ma innej firmy, która oferuje tak zintegrowane urządzenie jak iPOS. Każdy kasoterminal jest zintegrowany z autorską platformą iPOS web, która służy do raportowania wyników sprzedażowych. Zamierzamy rozwijać tę platformę o kolejne funkcjonalności, m.in. w kierunku algorytmów AI (sztucznej inteligencji)" - dodali przedstawiciele spółki.