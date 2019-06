OEX24 i Uno Capital wnioskują do UOKiK ws. wspólnego przedsiębiorcy

Spółka OEX24 należy do grupy kapitałowej OEX specjalizującej się w nowoczesnych usługach dla biznesu w trzech głównych segmentach: e-biznes, wsparcie sprzedaży oraz zarządzanie sieciami punktów sprzedaży detalicznej. Spółki z grupy OEX oferują m.in. usługi IT wspierające sprzedaż oraz obsługę e-commerce: od projektu e-sklepu, poprzez dostarczenie odpowiedniej technologii, obsługę marketingową, magazynowanie i wysyłkę towaru do klientów aż po obsługę posprzedażową. Grupa jest notowana na GPW od 2005 r. (początkowo jako Tell).