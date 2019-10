Orange miało 224 mln zł zysku netto, 946 mln zł EBITDAal w III kw. 2019 r.

"EBITDAaL za 3 kw. 2019 roku wyniosła 946 mln zł i w ujęciu rocznym zwiększyła się o 22,4%. Kluczowym czynnikiem dla tak dynamicznego wzrostu EBITDAaL był zysk ze sprzedaży kompleksu nieruchomości przy ul. Nowogrodzkiej/Św. Barbary, który wyniósł 212 mln zł. Z wyłączeniem zysków ze sprzedaży aktywów, EBITDAaL zwiększyła się o 7% rok-do-roku. To znaczne osiągnięcie było skutkiem dobrego wyniku marży bezpośredniej oraz dalszej imponującej optymalizacji kosztów. Marża bezpośrednia (różnica pomiędzy przychodami a kosztami bezpośrednimi) wzrosła w ujęciu rocznym o 3 mln zł i była wsparta konsolidacją BlueSoft. Koszty pośrednie (z wyłączeniem zysków ze sprzedaży aktywów) zmniejszyły się o 5% rok-do-roku, co odzwierciedlało głównie dalsze oszczędności na kosztach pracy, IT i utrzymania sieci, reklamy i promocji, kosztach ogólnych oraz usług zewnętrznych związanych z obsługą klientów" - czytamy dalej.

"Przychody wyniosły w trzecim kwartale 2 870 mln zł i w ujęciu rocznym zwiększyły się o 118 mln zł, tj. 4,3%. Na trend przychodów wpłynęło pięć głównych czynników. Po pierwsze, duży wzrost przychodów z usług konwergentnych (o 19% rok-do-roku), wynikający ze wzrostu liczby klientów oraz dosprzedaży nowych usług. Po drugie, towarzyszył temu spadek przychodów z usług wyłącznie komórkowych i wyłącznie stacjonarnego dostępu szerokopasmowego (o 4,9% rok-do-roku, co stanowi poprawę względem spadku o 6,1% w pierwszym półroczu), na który wpłynęła głównie migracja do ofert konwergentnych oraz konkurencja na rynku. Jednak łączne przychody w tych trzech kategoriach zwiększyły się w 3 kw. o 1,4% rok-do-roku. Po trzecie, przychody z usług IT i integracyjnych wzrosły o 62% rok-do-roku. Na ten wzrost złożyły się dwa elementy: dalszy dynamiczny wzrost organiczny o 27% rok-do roku oraz dokonana po raz pierwszy konsolidacja wyników nowo nabytej spółki BlueSoft (wpływ w wysokości 48 mln zł za okres czerwiec-wrzesień). Po

czwarte, przychody ze sprzedaży sprzętu zwiększyły się o 7% rok-do-roku, co było odzwierciedleniem naszych działań komercyjnych wspierających sprzedaż telefonów. Po piąte, ogólny trend przychodów w dalszym ciągu odzwierciedla utrzymującą się presję na przychody z tradycyjnych usług telefonii stacjonarnej" - czytamy także w raporcie.