Orange Polska ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad BlueSoft

BlueSoft oraz Essembli działają na rynku sprzedaży rozwiązań i usług IT, z kolei Grupa Orange Polska działa na wielu rynkach właściwych związanych ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, a za pośrednictwem należącej do grupy spółki Integrated Solutions także na rynku sprzedaży rozwiązań infrastruktury i usług IT.

W wyniku koncentracji Grupa Orange Polska nabędzie nowe technologie, produkty i kompetencje IT, co umożliwi lepszą i pełniejszą obsługę dotychczasowych klientów Grupy Orange Polska, a także co doprowadzi do uzyskania synergii biznesowych.