Orange Polska miał 52 mln zł zysku netto, 109 mln zł EBIT w II kw. 2020 r.

Według spółki EBITDAaL (nowa miara rentowności operacyjnej wprowadzona pod standardem MSSF16), wyniosła 1 401 mln zł i wzrosła o 104 mln r/r. Marża rentowności operacyjnej (EBITDAaL do przychodów) wzrosła o 1,5 pkt proc. do 24,9%. Rentowność była pod pozytywnym wpływem polepszenia sytuacji w kluczowych usługach telekomunikacyjnych po zeszłorocznych podwyżkach cen. Na EBITDAaL pozytywnie oddziałała również dalsza optymalizacja kosztów pośrednich oraz działania mitygujące negatywny wpływ pandemii koronawirusa (m.in. rozwiązanie 64 mln zł rezerw bilansowych związanych nagrodami jubileuszowymi). Z drugiej strony zawiązaliśmy dodatkowe rezerwy szacując ryzyko związane ze złymi długami oraz antycypując niewywiązanie się z pewnych zobowiązań kontraktowych z jednym z dostawców, wyjaśnia spółka.

"Utrata klientów telefonii stacjonarnej (z wyłączeniem technologii VoIP) wyniosła w 1 połowie 2020 r. 146 tys. i był to spadek nieco mniejszy niż w okresach poprzednich. Było to spowodowane mniejszymi odejściami klientów 2 kwartale, w okresie największego nasilenia pandemii. Na spadek tych linii oddziałują głównie strukturalne czynniki demograficzne oraz atrakcyjność usług mobilnych w opcji z nielimitowanymi rozmowami do wszystkich sieci. Wpływ ma również nasza strategia konwergentna, która powoduje częściową migrację klientów do technologii VoIP. Natomiast stopniowej poprawie ulega trend w średnim przychodzie z klienta. W 1 połowie 2020 r. wzrósł on o prawie 2% r/r. Istotnym czynnikiem był wzrost ruchu w sieci stacjonarnej w okresie największego nasilenia pandemii" - podano także.