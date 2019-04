Orange Polska zawarł przedwstępną umowę nabycia BlueSoft za ok. 200 mln zł

Spółka BlueSoft, założona w 2002 r., świadczy wiele usług informatycznych w obszarach o dużym potencjale wzrostu takich jak: tworzenie i integracja aplikacji, dostosowywanie systemów do potrzeb klienta, analityka i usługi w chmurze. W 2018 r. około 75% skonsolidowanych przychodów pochodziło z tworzenia i rozwoju dedykowanych aplikacji, które obejmowały portale klienckie, w tym wspierające handel elektroniczny, jak również platformy i systemy back-office'owe. BlueSoft sprzedaje swoje produkty do zdywersyfikowanego portfela dużych klientów z wielu branż, w tym: bankowości i ubezpieczeń, przedsiębiorstw użyteczności publicznej, farmacji, telekomunikacji i logistyki. W 2018 r. BlueSoft wygenerował 123 mln zł skonsolidowanych przychodów i 25 mln zł skonsolidowanej EBITDA . Na koniec 2018 r. dla BlueSoft pracowało około 650 osób, dodano.

"Polskie przedsiębiorstwa cyfryzują swoją działalność i coraz częściej oczekują kompleksowych rozwiązań 'end-to-end': oprócz zapewnienia dostępu do Internetu i stabilnej infrastruktury IT, potrzebują także usług z zakresu chmury i inżynierii oprogramowania. Ten trend na rynku sprawia, że usługi telekomunikacyjne i ICT osiągają więcej synergii niż kiedykolwiek. Nabycie BlueSoft doskonale uzupełnia kompetencje Orange Polska i znacznie zwiększa naszą przewagę konkurencyjną zarówno w stosunku do innych operatorów telekomunikacyjnych, jak i firm świadczących tylko usługi ICT. Jestem głęboko przekonana, że połączona oferta będzie unikalna na rynku. BlueSoft to zwinna i efektywna firma z udokumentowaną historią wzrostu, zespołem wysoko wykwalifikowanych konsultantów IT i relacjami biznesowymi z wieloma renomowanymi firmami. Cieszę się również, że kluczowi menedżerowie BlueSoft, którzy zbudowali jej sukces rynkowy, pozostaną w spółce i będą wspólnie z nami kształtować przyszłość" - powiedziała wiceprezes Orange

Polska ds. rynku biznesowego Bożena Leśniewska, cytowana w komunikacie.