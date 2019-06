Orlen Południe zmodernizował elektrociepłownię kosztem prawie 80 mln zł

Energia wytwarzana w elektrociepłowni dostarczana będzie do wszystkich instalacji produkcyjnych zlokalizowanych w zakładzie Trzebinia, a także - poprzez wewnętrzną sieć c.o. - do firm znajdujących się na terenie zakładu oraz jedynego w mieście dystrybutora ciepła i odbiorców prywatnych, czytamy dalej.

Budowa nowego źródła ciepła to już kolejna proekologiczna inwestycja Orlen Południe. W maju podpisana została umowa na budowę w Trzebini pierwszej w Polsce i drugiej w Europie instalacji do produkcji ekologicznego glikolu propylenowego. Jest to krok w kierunku przekształcenia zakładu w nowoczesną biorafinerię. Natomiast w rafinerii Jedlicze trwają analizy dotyczące budowy instalacji do produkcji bioetanolu II generacji.