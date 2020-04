OT Logistics kupi od Erste 20 tys. akcji Luka Rijeka za ok. 653 tys. zł

"Zarząd OT Logistics informuje o zawarciu umowy z Erste d.o.o., w której określona została część, w jakiej Erste wykona w roku 2020 opcję put, o której mowa w raporcie bieżącym nr 33/2017 z dnia 15 września 2017 r. W ramach częściowego wykonania ww. opcji, emitent nabędzie od funduszy zarządzanych przez Erste 20 810 akcji Luka Rijeka d.d. za łączną cenę ok. 653 tys. zł, co stanowi wykonanie opcji put przez Erste co do 1,89% akcji Luka Rijeka d.d posiadanych przez fundusze Erste (stanowiących 0,15% udziału w kapitale zakładowym spółki Luka Rijeka d.d.)" - czytamy w komunikacie.