OT Logistics po rewizji planu naprawczego skupi się na działalności portowej

Zdaniem zarządu, realizacja ww. celów pozwoli na poprawę płynności finansowej oraz wyników finansowych grupy, w tym na wypracowanie realnych podstaw umożliwiających przedłużenie obecnych umów w zakresie finansowania działalności grupy przez instytucje finansowe oraz obligatariuszy o horyzont minimum roczny, obniżenie poziomu zadłużenia odsetkowego do parametrów nie przekraczających dwukrotności relacji długu odsetkowego względem EBITDA oraz w horyzoncie około 1,5 roku, a tym samym uzyskanie zdolności do prawidłowego funkcjonowania i terminowego regulowania wszystkich zobowiązań, podkreślono.

"W ramach rewizji założeń planu naprawczego zarząd spółki podjął decyzję o opracowaniu strategii stabilizacji i rozwoju Grupy OT Logistics na lata 2020-2023, której szczegóły zostaną przygotowane przez zarząd i przedstawione do akceptacji radzie nadzorczej spółki najdalej do 30 czerwca 2020 roku, a jej założenia zostaną podane do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej zatwierdzeniu" - podsumowano.