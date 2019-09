PAIH E. Leclerc wprowadził polską wodę mineralną Perlage do Hiszpanii

"Hiszpanię zdominowali krajowi producenci wody mineralnej, którzy należą do unijnych liderów. Walka o własny kawałek tortu jest bardzo trudna, lecz warta świeczki. Hiszpanie, zaraz po Włochach i Niemcach są w czołówce największych konsumentów wody mineralnej w UE" - zaznaczył Łopatkiewicz.

"Rozpoczęcie współpracy z siecią E.Leclerc w Hiszpanii to wynik konsekwentnie realizowanego planu rozwoju marki Perlage na świecie. Bez wątpienia wsparcie handlowe ze strony Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Madrycie, w tym Pana Wojciecha Łopatkiewicza, przyczyniło się do tego sukcesu. Wejście Perlage do sklepu sieci E. Leclerc potwierdza, że strategiczne partnerstwo z PAIH przynosi wymierne korzyści biznesowe" - powiedziała export manager marki Perlage Monika Kuzioła, także cytowana w komunikacie.