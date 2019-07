PAIH: II edycja Programu Partnerskiego dla firm dot. Expo 2020 ruszy w lipcu

PAIH i Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) kierują ofertę wsparcia zarówno do przedstawicieli sektora MŚP, jak i dużych polskich przedsiębiorstw. W szczególności do współpracy zapraszają firmy reprezentujące branże strategiczne z punktu widzenia potencjału eksportowego na rynki Bliskiego Wschodu. Są wśród nich branże: sprzętu medycznego, kosmetyczna, modowa jubilerska, IT/ICT, meblarska, biotechnologii i farmaceutyków, usług prozdrowotnych, polskich specjalności żywnościowych, budowy i wykańczania budowli oraz jachtów i łodzi rekreacyjnych, podsumowano w materiale.

"Program gospodarczy towarzyszący udziałowi Polski w EXPO 2020 w Dubaju będzie realizowany w latach 2019-2021, zarówno przed Wystawą, w jej trakcie, jak i po jej zakończeniu. Obejmuje 9 komponentów, są wśród nich m.in. organizacja stoisk narodowych na 19 targach branżowych w ZEA, program grantowy Organizatora EXPO dla startupów - Expo Live, dofinansowanie i wsparcie promocyjne w ramach programu Polskie Mosty Technologiczne oraz w ramach Branżowych Programów Promocji Go to brand. Oprócz tego, przedsiębiorcy mają możliwość udziału w przetargach publicznych na zamówienia warte ok. 28 mln zł. Kulminacją programu gospodarczego będzie Forum Gospodarcze Polska-Zjednoczone Emiraty Arabskie - wydarzenie z udziałem władz państwowych zaplanowane na 7 marca 2021 r. Będzie to część obchodów Narodowego Dnia Polski na Wystawie Światowej Expo 2020 w Dubaju" - podsumowano w materiale.