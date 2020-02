PAIH: Miamed zrealizował zamówienie do Chin na maseczki ochronne

Jedną z firm, która odpowiedziała na to zapotrzebowanie, jest polska spółka Miamed, producent dermokosmetyków oraz dystrybutor specjalistycznych, bezpiecznych i wysokogatunkowych masek. Biura PAIH w Szanghaju oraz Chengdu wsparły polską firmę kontaktami oraz doprowadziły do zamknięcia kontraktu na ponad 16 tys. maseczek, wskazano również.

"Współpraca z PAIH to przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa podczas rozmów handlowych. Pracownicy Agencji to łącznik, wsparcie, przewodnik. Miamed zamierza zwiększyć zasięg ekspansji. Wejście do Chin to duży krok w kierunku eksportu. Prowadzimy rozmowy w Azji, Europie i Arabii Saudyjskiej" - podsumowała dyrektor sprzedaży Miamed Anna Madejska.