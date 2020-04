PAIH: Polskie firmy mogą szykować się do ekspansji w Malezji od IV kw. 2020 r.

"Na bieżąco obsługujemy zapytania polskich firm, którzy przygotowują się na powrót do normalnych relacji gospodarczych, w związku z tym już teraz podejmują pierwsze kroki związane z wejściem na malezyjski rynek. Działania rozpoczęte już teraz mogą pomóc w ekspansji w czwartym kwartale 2020 albo, co bardziej prawdopodobne, w 2021 roku" - powiedział ISBnews Zaręba.

Według niego, do najatrakcyjniejszych, z punktu widzenia ekspansji polskich firm, branż w Malezji należą: kosmetyki, technologie cyfrowe, bankowość i ubezpieczenia oraz przemysł energii odnawialnej. Malezja to także największy na świecie producent rękawic medycznych.

"Spory rynek wewnętrzny liczący ponad 32 mln ludności oraz położenie kraju w geograficznym centrum Azji Południowo-Wschodniej to ciekawa oferta, która pozwala na dostęp do olbrzymiej grupy potencjalnych klientów, plasując Malezję na pozycji tzw. hubu dystrybucyjnego w całym regionie ASEAN. W związku z tym, w naszej ocenie branża kosmetyczna jest jedną z najciekawszych i najbardziej perspektywicznych dla polskich przedsiębiorców" - stwierdził Zaręba z PAIH.

"Malezja to także największe na świecie centrum bankowości islamskiej - branży jeszcze mało znanej w Polsce. Reprezentuje ponad 66% światowego rynku islamskich papierów wartościowych (obligacje sukuk), a malezyjski ringgit to waluta, którą użyto w ponad 50% tego typu wystawionych obligacji (przed dolarem amerykańskim). Rynek ubezpieczeń, a zwłaszcza ubezpieczenia takaful oparte na prawie muzułmańskim sharia to kolejny atrakcyjny obszar działalności dla potencjalnych inwestorów z Polski" - dodał ekspert PAIH.

"Chociaż produkcja energii w Malezji oparta jest przede wszystkim na ropie i gazie, to ciekawym kierunkiem inwestycji jest produkcja, przetwarzanie i dystrybucja energii odnawialnej. W 2019 r. malezyjski rząd wyliczył, że kraj ten tylko do 2025 r. będzie potrzebował inwestycji o wartości ok. 33 mld ringittów tak, aby osiągnąć 20% wzrost produkcji elektryczności ze źródeł odnawialnych. Biorąc pod uwagę takie czynniki jak wysokie nasłonecznienie oraz fakt, że energia słoneczna jest tańsza w produkcji (niż ta pochodząca z gazu), uwaga inwestorów powinna skierować się np. na rozwój technologii związanych z wytwarzaniem zaawansowanych paneli słonecznych. Malezja posiada także szeroki dostęp do źródeł energii pochodzących z wody, wiatru, biomasy czy geotermii, natomiast niezbędne są tutaj nakłady inwestycyjne stąd kluczowe będzie zaangażowanie biznesu w celu rozwoju technologii umożliwiającej pełne wykorzystanie energii z tych źródeł" - powiedział Zaręba.