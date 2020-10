PAIH: Supbass ma pierwszy kontrakt na dostawę sportowych desek SUP na Węgry

"Dzięki obecności na targach Boat Show dwa lata temu, znacząco rozwinęliśmy sprzedaż sprzętu SUP marki Bass na rynku węgierskim. Znaleźliśmy się na nim w początkowej fazie jego rozwoju, ale ogromne zaangażowanie węgierskiego dystrybutora sprawiło, że marka Bass jest już dobrze rozpoznawalna i kojarzona z wysoką jakością produktów, zarówno tych dedykowanych amatorom, jak i profesjonalistom" - powiedziała Małgorzata Majda z firmy Supbass.

Supbass jest pierwszym polskim, kompletnym producentem sprzętu SUP, który pojawił się na Węgrzech. W 2019 roku do portfolio marki: pompowane deski i mistrzowskie wiosła Razor, dołączyły karbonowe, customowe deski SUP, podano w materiale.