Panattoni wybuduje Park Zabrze II o pow. 44 tys. m2 na terenie Katowickiej SSE

"Nasz najnowszy projekt ulokowany będzie w jednym z kluczowych centrów logistycznych kraju, obsługujących zarówno region, kraj jak i zagranicę. Wynika to z łatwego dostępu do głównych arterii komunikacyjnych jak autostrada A1 i A2 oraz portów lotniczych w Katowicach i Krakowie. Dodatkowym atutem jest to, że Panattoni Park Zabrze II znajdzie się na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, co oznacza wielu ulg podatkowych dla inwestora. W 2019 roku właśnie ta strefa została uznana w rankingu FDI Business Financial Times nie tylko za najlepszą strefą ekonomiczną w Europie, ale i drugą na świecie" - powiedziała senior development manager Panattoni Aurelia Rachtan, cytowana w komunikacie.