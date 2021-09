Państwowy gigant chce taniej energii. Partner z USA zbuduje mu reaktory nuklearne

Zapotrzebowanie KGHM to co najmniej cztery takie reaktory . Państwowy gigant zakłada, że pierwszy z nich zacznie funkcjonować za osiem lat, czyli w 2029 roku.

Koncepcja małych reaktorów modułowych (SMR) pojawiła się dekadę temu w USA, jako recepta na wysokie koszty budowy dużych elektrowni jądrowych. Czy budowa takiego reaktora w Polsce w osiem lat to realny plan? Technologia jest uznawana za bardzo innowacyjną. Na całym świecie działają obecnie zalewie trzy takie elektrownie .

- Dostęp do taniej energii to polska biznesowa racja stanu (…). Rosnące ceny energii wymuszają na nas i na innych firmach energochłonnych, szukanie stabilnych źródeł energii. Stad nasza współpraca w firmą NuScale Power - powiedział Marcin Chludziński, prezes KGHM.

SMR. Małe reaktory modułowe

Prezes KGHM podkreślił, że współpraca z amerykańskim partnerem to dopiero pierwszy krok w tym obszarze. Spółka liczy, że da on nie tylko dostęp do technologii SMR, ale także szansę na jej rozwój w ramach zasobów spółki.