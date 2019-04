Paris Polish Forum: 4/5 studentów chce wrócić w którymś momencie do Polski

Powody, które skłaniają studentów do powrotu do kraju to: rodzina (51%), wyższa jakość życia w Polsce (43%), większe szanse na rynku pracy (43%) i niższe koszty życia w Polsce (41%).

Według deklaracji studentów, 40% z nich zamierza po ukończeniu studiów podjąć pracę w firmie międzynarodowej, 25% - w sektorze publicznym, 9% - we własnym startupie, 8% - we własnej firmie w Polsce, 5% - w organizacji pozarządowej, 5% - na uczelni oraz 4% - we własnej firmie we Francji.