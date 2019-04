Parlament Europejski przyjął projekt nowelizacji dyrektywy gazowej

"Wiele zainteresowanych stron nastawionych na zysk chciało, aby negocjacje te zakończyły się niepowodzeniem, ponieważ bez tej umowy przepisy UE nie miałyby zastosowania do gazociągów z krajów spoza UE. Ale to, co przyniosłoby korzyści niektórym uczestnikom rynku, przyniosłoby wielowymiarową stratę dla naszych obywateli i całej Unii Energetycznej. Od tej pory wszystkie gazociągi z krajów nienależących do UE, w tym Nord Stream 2, będą musiały zostać dostosowane do przepisów UE: dostępu stron trzecich, rozdziału własności, niedyskryminujących taryf i przejrzystości. Przekłada się to na większe bezpieczeństwo energetyczne na naszym kontynencie. Zawsze był to główny cel Parlamentu Europejskiego i cieszę się, że go osiągnęliśmy" - powiedział poseł sprawozdawca Jerzy Buzek, przewodniczący Komisji Przemysłu i Energii PE, cytowany w komunikacie.