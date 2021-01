PARP: 94% młodych przedsiębiorców uważa, że ich biznes ma potencjał wzrostu

"W działalność firm określanych jako młode, tj. obecne na rynku do 3,5 roku, zaangażowanych jest w Polsce ponad 1,3 mln osób. Są one dobrze wykształcone - 44% ma co najmniej wyższe wykształcenie. W badanej grupie było nieco więcej mężczyzn (53%) niż kobiet (47%). Niezależnie od płci pod względem wieku najliczniejszą grupę tego rodzaju przedsiębiorców stanowią osoby w wieku 25-34 lat oraz 35-44 lata. Pozostałe grupy wiekowe rzadziej angażują się w nowe przedsięwzięcia biznesowe. Wyniki analizy wielkości gospodarstw domowych właścicieli młodych firm wskazują, że najwięcej tego typu biznesów jest zakładanych przez osoby będące w czteroosobowych gospodarstwach domowych" - czytamy w komunikacie.