PARP: Blisko 6,4 tys. firm ubiega się o pomoc UE na walkę ze skutkami COVID-19

W programie dedykowanym średnim przedsiębiorstwom wnioski o dofinansowanie złożyło 6 391 firm - co oznacza, że aż 42% przedsiębiorstw zaliczanych do firm średniej wielkości zwróciło się o pomoc unijną do PARP (zgodnie z publikacją PARP "Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce" w kraju funkcjonuje ok. 15,2 tys. średnich firm). Środki na dotacje pochodzą z dwóch programów operacyjnych - Polska Wschodnia oraz Inteligentny Rozwój. Wniosek o wsparcie z pierwszego programu złożyło 1347 firm, a o pieniądze mogli się ubiegać przedsiębiorcy z pięciu województw wschodniej Polski: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Dla przedsiębiorców z pozostałych 11 województw (5044 złożonych wniosków) fundusze były przeznaczone z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, podano w komunikacie.