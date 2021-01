PARP/BŚ: 52% MMŚP doświadczyło spadku sprzedaży jesienią wobec 69% wiosną

"Choć wpływ COVID-19 na sprzedaż jest nadal powszechny, to w odpowiedziach przedsiębiorców widać, że ich zdaniem sytuacja się poprawiła. Podczas kiedy wiosną 69% badanych przedsiębiorców deklarowało spadek sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r., jesienią odpowiedziała tak już tylko nieco ponad połowa firm. Co ważne, spadki są nie tylko mniej powszechne, ale też ich skala jest znacznie mniejsza niż wiosną - średni spadek sprzedaży wyniósł 17% w porównaniu do 30% w pierwszej edycji badania" - czytamy w komunikacie.