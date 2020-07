PARP ogłosiła konkurs 'Wdrażanie innowacji przez MŚP' dla wschodniej Polski

Kluczowym warunkiem udziału w programie jest przynależność firmy do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego. Takie powiązanie to minimum 5 przedsiębiorstw współpracujących ze sobą w pokrewnych branżach, z co najmniej dwóch różnych województw. Żeby spełnić kryteria programu, jedno z nich musi znajdować się w makroregionie Polska Wschodnia, w skład którego wchodzą województwa: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Firma biorąca udział w konkursie powinna należeć do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego przynajmniej od sześciu miesięcy, a samo powiązanie musi prowadzić działalność od co najmniej roku.