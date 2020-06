PARP: Prawie 327 mln zł z UE dla ponad 1,1 tys. firm na promocję zagraniczną

"Takie programy jak 'Go to Brand', są dużą pomocą w kreowaniu rodzimych produktów i usług. Są też szansą na zaistnienie i rozwinięcie biznesowych skrzydeł na światowych rynkach. I cieszę się, że nasi przedsiębiorcy bardzo chętnie z tej pomocy skorzystali" - powiedziała wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz , cytowana w komunikacie.

Do naboru, który trwał od 11 lutego do 11 marca br. zgłosiło się 1 575 firm, czyli 180 więcej niż w 2019 r. Wsparcie na promocję swoich wyrobów i usług na rynkach zagranicznych otrzyma 1 117 z nich. Łączna pula środków unijnych, która trafi do beneficjentów obecnej edycji programu wynosi 326,7 mln zł. Maksymalna wartość dofinansowania dla jednego projektu to 425 670 zł, a przedsiębiorcy muszą wnieść wkład własny na poziomie min. 15%, podano w komunikacie.