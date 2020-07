PARP przyznała średnim firmom ok. 592 mln zł dotacji w ciagu miesiąca

Wnioski w naborze "Dotacje na kapitał obrotowy" można składać do 31 lipca lub do wyczerpania środków. PARP rozpatruje je w kolejności ich składania, a cały proces odbywa się drogą elektroniczną.

Pomoc trafi do średnich przedsiębiorców, którzy 31 grudnia 2019 roku prowadzili działalność gospodarczą i nie znajdowali się w tym czasie w trudnej sytuacji ekonomicznej. Drugi warunek to co najmniej 30-proc. spadek obrotów w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.