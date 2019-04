PBKM miał 34,69 mln zł zysku netto, 50,24 mln zł EBITDA w 2018 r.

"Grupa PBKM ma za sobą udany rok, który ma odzwierciedlenie we wzroście porównywalnych wyników finansowych i operacyjnych naszej podstawowej działalności - rodzinnego bankowania krwi pępowinowej i tkanek oraz w rozwoju obszaru produkcji leków na bazie komórek macierzystych do terapii eksperymentalnych. Był to także rok intensywnej pracy nad zwiększeniem skali naszego biznesu oraz istotnym zwiększeniem nakładów na prace badawczo-rozwojowe. Przeprowadziliśmy największe pod względem wartości w historii PBKM przejęcie portugalskiej spółki Stemlab, a ostatnio - na początku roku 2019 - nasza grupa powiększyła się o spółkę w Hiszpanii" - powiedział współzałożyciel, istotny akcjonariusz i prezes PBKM Jakub Baran, cytowany w komunikacie.