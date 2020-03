PBKM zainwestował 2,8 mln euro w turecki bank komórek macierzystych

"PBKM zapłacił 2,8 mln euro (ok. 12,9 mln zł) za 70% udziałów w nowo utworzonej spółce Famicord - Acibadem, powstałej z wydzielonej części przedsiębiorstwa z Acbadem Healthcare Group, do której została przeniesiona działalność w zakresie pobierania, przetwarzania, badania oraz przechowywania krwi pępowinowej . Pozostałe 30% udziałów pozostanie w rękach Acbadem Healthcare Group" - czytamy w komunikacie.

"Wierzę, że dzięki partnerstwu Grupy PBKM i Acbadem powstanie platforma o ogromnym potencjale wzrostu i zapewniająca korzyści wszystkim zainteresowanym stronom, w tym rodzinom preferującym nasze usługi bankowania krwi pępowinowej. [...] Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z doskonale zorganizowanym i szybko rozwijającym się partnerem biznesowym, jakim jest Grupa FamiCord (PBKM), która wniesie do nowej struktury rozwiązania mogące przyczynić się do bardziej wydajnego i wyższego wzrost naszego banku komórek macierzystych. Liczymy, że nasze partnerstwo będzie niezwykle wartościowe i dzięki niemu zwiększy się nasza aktywność w zakresie pozyskiwania nowych klientów w Turcji, poprzez dotarcie do szerszego grona osób zainteresowanych bankowaniem krwi pępowinowej. Tego typu inwestycje przychodzące do Turcji z Europy za pośrednictwem Grupy FamiCord, która jest największym europejskim bankiem komórek macierzystych, są w obecnych okolicznościach dowodem siły marki Acbadem" - dodał prezes Acbadem Healthcare Group

Mehmet Ali Aydnlar.