PE poparł dyrektywę ws. wody pitnej, celem jest poprawa jakości wody

Nowe przepisy mają na celu oferowanie wysokiej jakości wody wodociągowej w całej UE. Jest to odpowiedź na żądania ponad 1,8 mln Europejczyków, którzy podpisali się pod inicjatywę obywatelską "Right2Water"; jej celem była poprawa dostępu do bezpiecznej wody pitnej dla wszystkich Europejczyków.

"Dwadzieścia lat po wejściu w życie pierwszej dyrektywy w sprawie wody pitnej nadszedł czas, aby zaktualizować i zaostrzyć próg dla niektórych zanieczyszczeń, takich jak ołów. Dla Parlamentu Europejskiego niezwykle ważne było, aby nowa dyrektywa uczyniła naszą wodę pitną jeszcze bezpieczniejszą, biorąc pod uwagę pojawiające się zanieczyszczenia, dlatego z zadowoleniem przyjmuję przepisy dyrektywy dotyczące mikrodrobin plastiku i substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego, takich jak bisfenol A "- powiedział główny sprawozdawca, poseł do Parlamentu Europejskiego Christophe Hansen (PPE, LU), cytowany w komunikacie.

Celem dyrektywy jest poprawa bezpłatnego zaopatrzenia w wodę w budynkach publicznych i zachęcanie zachęcać, by w restauracjach, stołówkach i cateringu dostarczać klientom wodę za darmo lub za niewielką opłatą. Państwa członkowskie powinny również podjąć środki w celu poprawy dostępu do wody dla grup szczególnie wrażliwych, takich jak uchodźcy , społeczności koczownicze, osoby bezdomne i kultury mniejszościowe.

Aby umożliwić i zachęcić ludzi do picia wody z kranu zamiast wody butelkowanej, jakość wody z kranu ma zostać poprawiona poprzez nałożenie surowszych limitów na niektóre zanieczyszczenia, w tym ołów. Do 2022 r. Komisja Europejska ma sporządzić, a następnie monitorować wykaz substancji lub związków o znaczeniu publicznym lub naukowym dla zdrowia (w tym m.in. farmaceutyków, związków zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego i mikroplastików. Komisja ma opracować także wykazy wskazujące, które substancje są dopuszczone do kontaktu z wodą pitną.