Pekabex: Nie rezygnujemy z ekspansji, by być w Top 5 Europy musimy być 2x więksi

"Żeby trafić do Top 5, szacujemy, że powinniśmy mniej więcej podwoić nasz obecny wynik" - powiedział Jędrzejowski podczas wideokonferencji prasowej.

"Trudno powiedzieć, kiedy to się stanie. Nasza strategia jest na okres 3 do 5 lat, proszę trzymać za nas kciuki, żeby to się w tym okresie udało" - dodał, pytany kiedy spółka może osiągnąć ten cel.