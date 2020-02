Pekabex rozmawia o przejęciu niemieckiej spółki, zaoferował 14,8 mln euro

"Potencjalny cel przejęcia jest działającym, rentownym biznesem o profilu zbliżonym do emitenta, produkującym zarówno elementy zbrojone jak i sprężone. Z dokumentów finansowych wynika, że potencjalny cel przejęcia osiągnął w roku 2018 ok. 25 mln euro przychodów, oraz wygenerował zysk netto na poziomie 1,4 mln euro oraz EBITDA na poziomie 2,4 mln euro. Obecny potencjał produkcyjny potencjalnego celu przejęcia emitent szacuje na ok. 30 000 m3 rocznie" - czytamy w komunikacie.