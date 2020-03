finanse 1 godzinę temu

Pekao wdrożył ułatwienia dla MŚP w finansowaniu w oparciu o nową umowę z BGK

Pekao wdrożył ułatwienia dla klientów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w dostępie do finansowania w oparciu o nową umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), podał bank. Podwyższa ona gwarancje de minimis do 80%, obniża prowizję i wydłuża okres gwarancji dla kredytów obrotowych do 39 miesięcy.