PERN oddał do użytku zbiorniki na ropę o pojemności 345 tys. m3 w Gdańsku

"PERN realizuje strategiczne dla bezpieczeństwa energetycznego Polski inwestycje. Zakończona budowa zbiorników na ropę naftową w Bazie Gdańsk i w Terminalu Naftowym w Gdańsku zwiększa możliwości przechowywania tego surowca o ponad pół miliona metrów sześciennych. W połączeniu z Naftoportem w Gdańsku zwiększa to gwarancje bezpieczeństwa dostaw surowca dla polskich rafinerii i umożliwia kolejne kroki na drodze do różnicowania kierunków dostaw i gatunków ropy" - powiedział pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetyczne Piotr Naimski, cytowany w komunikacie.

Rozbudowa TNG i Bazy Gdańsk to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na pojemności magazynowe ropy. Pozwolą one na jeszcze bardziej efektywną obsługę tankowców zawijających z ropą do Naftoportu, zwiększą możliwości separacji różnych gatunków ropy naftowej, a także zapewnią nowe pojemności klientom PERN, którzy coraz więcej surowców sprowadzają do Polski drogą morską, podano również.