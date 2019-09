PERN zbuduje 2 zbiorniki i infrastrukturę w bazie paliw w Dębogórzu

"Rozbudowa pojemności magazynowych w bazach paliw PERN to kolejna z ważnych dla spółki inwestycji. Budowa zbiorników magazynowych w bazach paliw, to odpowiedź PERN na znaczący wzrost popytu na świadczone usługi. Nowe zbiorniki m.in zostaną przeznaczone do obrotu paliwami, a także do magazynowania zapasów interwencyjnych" - czytamy w komunikacie.