PEX PharmaSequence: Liczba aptek spadła o 1181 od momentu wprowadzenia 'AdA'

W połowie 2017 roku w życie weszła nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne, popularnie zwana "Apteką dla Aptekarza". W myśl nowych przepisów nową aptekę może założyć tylko osoba będąca farmaceutą oraz spółka jawna lub partnerska farmaceutów. Ustawa wprowadziła także restrykcyjne regulacje geograficzno-demograficzne, dotyczące powstawania nowych aptek - placówka musi przypadać na co najmniej 3 tys. mieszkańców i znajdować się co najmniej 500 metrów od już istniejącej. Takie obwarowania spowodowały, że nowych aptek nie ma kto ani gdzie otwierać. Spadkową tendencję potwierdzają analizy PEX PharmaSequence. Bilans to średnio o 50 otwieranych aptek mniej miesięcznie, podano.