Pfleiderer miał 10,99 mln euro straty netto, 2,52 mln euro straty EBIT w I kw.

"Warto jednak zauważyć, że już w samym marcu nasza sprzedaż wzrosła rok do roku, co dobrze wróży na kolejne kwartały. Pomimo gorszych wyników w pierwszym kwartale jesteśmy przekonani, że wdrożone w ramach naszej strategii inicjatywy ukierunkowane na wzrost przychodów i poprawę efektywności kosztowej przyniosą wymierne rezultaty. Podtrzymujemy nasze zobowiązanie do realizacji celów finansowych wyznaczonych na 2021 rok. Widzimy dobre perspektywy dla sprzedaży produktów z wartością dodaną, na przykład w segmencie mebli kuchennych, jak również pozytywne tendencje w zakresie cen drewna i chemikaliów, czyli głównych surowców wykorzystywanych w produkcji" - dodał dyrektor.

"Skonsolidowane przychody Grupy Pfleiderer [...] w I kwartale 2019 r. zmalały o 2,4% r/r do 262,3 mln euro. Spadek ten wynikał z zaostrzonej konkurencji na rynku surowych płyt wiórowych, co negatywnie wpłynęło na ceny sprzedaży, a także zmniejszania zapasów przez niektórych klientów oraz nieplanowanego miesięcznego przestoju w produkcji płyt MDF/HDF w zakładzie Baruth z powodu pożaru, do którego doszło na początku stycznia. Pozytywny wpływ na łączne przychody miała natomiast sprzedaż produktów z wartością dodaną, która wzrosła o 1,8% r/r do 152,3 mln euro. Produkty te odpowiadały za dwie trzecie całkowitej sprzedaży w I kwartale br." - czytamy dalej.