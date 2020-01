PFR, Inovo: Inwestycje funduszy VC w Polsce wzrosły do 1,27 mld zł w 2019 r.

Współczynnik udziału transakcji VC w PKB wzrósł w 2019 z 0,006% do 0,048%. Zwiększona aktywność funduszy VC to m.in. efekt prowadzonych przez NCBR i PFR Ventures programów. Publiczne środki z tych instytucji odpowiadały pozwoliły na zrealizowanie kolejno 182 i 43 transakcji. Widocznym trendem są też koinwestycje polskich funduszy VC z międzynarodowymi zespołami. Stanowiły one ponad 1/4 wszystkich transakcji. Z kolei same polskie zespoły zainwestowały ok. 102 mln zł w zagraniczne przedsiębiorstwa, wymieniono także.