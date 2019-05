finanse 42 minuty temu

PFR: Osiem firm zostało wpisanych do ewidencji PPK, wnioski złożyło 5 kolejnych

Warszawa, 10.05.2019 (ISBnews) - Pierwsze osiem podmiotów zarządzających zostało wpisanych przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) do ewidencji PPK, podał PFR. Wnioski do PFR o wpisanie do ewidencji złożyło również 5 instytucji.