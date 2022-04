PGE chce od inwestorów 3 mld zł. Przez spadek cen akcji wartość firmy spadła o miliard

Polska Grupa Energetyczna (PGE) podpisała w tym tygodniu z głównym właścicielem (ze Skarbem Państwa) umowę inwestycyjną. Wyraził on wolę zakupu prawie 374 tys. akcji spółki za kwotę blisko 3,2 mld zł .

Ma to na celu zwiększenie możliwości inwestycyjnych PGE, która za pozyskane pieniądze zamierza zintensyfikować rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) . To pozwoli jej na powolne odchodzenie od produkcji energii z węgla.

Dość szybko pojawiła się informacja o tym, że dojdzie do obniżenia kapitału zakładowego PGE w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji będących dotychczas w obrocie. Jednocześnie kapitały firmy wzrosną o podobną kwotę w drodze emisji nowych akcji skierowanych do wąskiego grona wyselekcjonowanych inwestorów. W tym do Skarbu Państwa.