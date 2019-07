PGE GiEK prowadzi testy elektrycznego samochodu terenowego w kopalni odkrywkowej

"Grupa PGE, jako lider transformacji energetycznej, chce mieć swój istotny udział w rozwoju elektromobilności i podchodzi do tematu w sposób kompleksowy. Z jednej strony sukcesywnie rozwijamy infrastrukturę ładowania, co sprzyja wzrostowi liczby samochodów elektrycznych na polskich drogach, z drugiej strony cały czas szukamy możliwości powiększania swojej floty o auta z napędem elektrycznym. Jako rozbudowana grupa energetyczna, w skład której wchodzą zarówno kopalnie, jak i elektrownie i elektrociepłownie, a także pokryty siecią obszar dystrybucyjny, który obejmuje swoim zasięgiem niemal 40% kraju, PGE to jeden wielki poligon testowy dla innowacyjnych rozwiązań i aktywnie to wykorzystujemy" - powiedział prezes PGE Henryk Baranowski, cytowany w komunikacie.